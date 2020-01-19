2020-01-19T07:35:37+03:00
Звезды

В Пушкинском музее ответили на заявления Польши о правах на ряд картин в России

Президент Государственного музея назвала все претензии голословными
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Пушкинский музей. Фото: twitter.com/theartsmuseumПушкинский музей. Фото: twitter.com/theartsmuseum
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Президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова прокомментировала заявления Польши о правах на ряд произведений искусства в России. По ее словам, такие претензии не имеют никакого основания и являются голословными.

«Пока права Польши на картины в России заявлены совершенно голословно (…) Откуда поляки вообще это взяли? Они делали запросы в Россию раньше? Им отказывали?», - сказала президент Пушкинского музея.

Как отметила Антонова, такие претензии рассчитаны на тех, кто «не понимает тонкостей». Первым делом Польше «надо представить доказательства утраты». Глава музея пояснила, что Польша должна сделать соответствующий запрос с необходимыми данными в Министерство культуры России или российское правительство.

Она добавила, что пока не слышала о каких-либо претензиях Польши по поводу якобы ею утраченного наследия.

Напомним, Варшава также обвинила Советский Союз в уничтожении картин XVI века. В МИД Польши заявили, что в результате деятельности СССР якобы «пострадала польская культура».

ИСТОЧНИК KP.RU

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