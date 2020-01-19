2020-01-19T08:14:06+03:00
В мире

«Придется держать наготове свои швабры»: Трамп оценил идею строительства «морской стены» в Нью-Йорке

По словам американского лидера, такое сооружение не сработает и будет выглядеть «ужасно»
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Трамп оценил идею строительства «морской стены» в Нью-ЙоркеТрамп оценил идею строительства «морской стены» в Нью-ЙоркеФото: REUTERS
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Проект строительства в гавани Нью-Йорка барьерной стены для защиты от штормов является глупой и экологически неблагоприятной идеей. Такую оценку сооружению дал президент США Дональд Трамп.

Идею строительства барьерной стены для защиты Нью-Йорка от все более частых штормов разрабатывают Инженерные войска США. Как сообщает New York Times, на это потребуется около 119 миллиардов долларов.

«Массивная Морская стена на 200 миллиардов долларов, построенная вокруг Нью-Йорка для защиты от редких штормов, является дорогостоящей, глупой и экологически недружелюбной идеей», - написал глава Белого дома в Twitter.

По словам Трампа, барьерная стена будет выглядеть «ужасно» и в нужный момент не сработает «в любом случае».

«Извините, вам просто нужно будет подготовить швабры и ведра!», - заключил американский лидер.

Напомним, в 2012 году на Нью-Йорк обрушились сразу два шторма. «Сэнди» добрался до города не ураганом, но штормом. В результате миллионы людей остались без электричества. Через месяц на Нью-Йорк обрушился шторм «Носистер» и принес в город сильные дожди и мокрый снег

ИСТОЧНИК KP.RU

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