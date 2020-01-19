2020-01-19T08:33:37+03:00
В мире

Новую форму космических войск США в соцсети назвали «ужасающе веселой»

В первую очередь пользователи обратили внимание на камуфляжную расцветку
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Новую форму космических войск США в соцсети назвали «ужасающе веселой»Новую форму космических войск США в соцсети назвали «ужасающе веселой»Фото: соцсети
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Пользователи соцсетей высмеяли новую форму космических войск Соединённых Штатов, которую опубликовали в Twitter космических сил 17 января.

В первую очередь отметили камуфляжную расцветку в зеленых тонах, подходящих для леса. Одни пользователи назвали такой камуфляж «ужасающе веселым». Других заинтересовало, зачем такая расцветка вне Земли и какой в ней смысл в космических силах.

«Будете прятаться за космическими кустарниками?» - поинтересовались пользователи.

Некоторые предположи, что Соединённые Штаты намерены добраться до лесистой луны Эндора, чтобы сразиться с эвоками из киновселенной «Звездных войн».

«В открытом космосе никто не услышит, насколько вы смешны», - заключил один из пользователей.

Напомним, в конце декабря прошлого года президент США Дональд Трамп объявил о создании нового вида войск в стране - Космических. Новый вид войск возглавил генерал ВВС Джон Рэймонд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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