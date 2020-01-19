Новую форму космических войск США в соцсети назвали «ужасающе веселой»
Пользователи соцсетей высмеяли новую форму космических войск Соединённых Штатов, которую опубликовали в Twitter космических сил 17 января.
В первую очередь отметили камуфляжную расцветку в зеленых тонах, подходящих для леса. Одни пользователи назвали такой камуфляж «ужасающе веселым». Других заинтересовало, зачем такая расцветка вне Земли и какой в ней смысл в космических силах.
«Будете прятаться за космическими кустарниками?» - поинтересовались пользователи.
Некоторые предположи, что Соединённые Штаты намерены добраться до лесистой луны Эндора, чтобы сразиться с эвоками из киновселенной «Звездных войн».
«В открытом космосе никто не услышит, насколько вы смешны», - заключил один из пользователей.
Напомним, в конце декабря прошлого года президент США Дональд Трамп объявил о создании нового вида войск в стране - Космических. Новый вид войск возглавил генерал ВВС Джон Рэймонд.
ИСТОЧНИК KP.RU