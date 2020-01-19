Украинский таксист заставил пассажира без денег умыться зеленкой

19 Янв. 2020 2020-01-19T12:30:26+03:00

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В Запорожье таксист заставил пассажира умыться зелёнкой после того, как тот отказался платить за проезд. «Наказание» водитель снял на видео.

Как сообщает портал «Суббота+», у пассажира не оказалось при себе денег, однако он решил сообщить об этом таксисту только после прибытия в пункт назначения.

Водитель решил заставил «безбилетника» умыться зеленкой и снял «наказание» на камеру. Позже видео было обнародовано в Интернете.На кадрах видно, как мужчина выливает зеленку из бутылки себе в руки, а затем умывает ею лицо.

Напомним, в 2017 году соцсети взорвал ролик, на котором пассажиры такси умывают лицо зеленкой. Тогда водитель также решил «наказать» двух девушек и парня, которые не смогли оплатить поездку. Инцидент произошел недалеко от Хабаровска. Позже появилось видео, на котором мужчина, похожий на скандального таксиста, умылся зеленкой. Пользователи соцсетей сделали вывод, что пассажирам удалось найти водителя и отомстить ему.

В Запорожье таксист заставил пассажира умыться зеленкой.Клиент хотел проехать без оплаты через всё Запорожье, за что был наказан креативным подходом

ИСТОЧНИК KP.RU