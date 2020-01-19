Николай Валуев: Макгрегор сделал серьезное заявление на будущее

19 Янв. 2020 2020-01-19T15:10:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Ирландец Конор Макгрегор победно вернулся в UFC, победив в первом же раунде главного боя на UFC246 американца Дональда Серроне. Известный в прошлом боксер Николай Валуев в интервью Радио "Комсомольская правда" прокомментировал исход этого поединка:

- Николай, это Конор так хорош или Серроне слабоват?

- Серрроне не слабоват, хотя у него есть проигранные бои. И как бы их не пять, их больше. Но, тем не менее, это очень топовый боец. Я бы не сказал, что какой-то уж совсем середняк. Просто любители смешанных единоборств ожидали более длительного боя. Все-таки рост у Серроне повыше, чем у Макгрегора. Но это не помогло ему никаким образом. Действительно, сорок секунд – это достаточно серьезный результата, можно сказать, выдающийся. И Макгрегор сделал серьезное заявление на будущее. Было понятно, что после боя с Хабибом Нурмагомедовым он будет искать реванша, но пока на этот реванш серьезного договора нет, как мы видим. Хотя после боя с Серроне провести такой поединок захотят уже сами промоутеры захотят, а не только сам Макгрегор, требующий реванш. Ибо это принесет и устроителям такого матча большие деньги, да и бойцам, собственно, это принесло бы немалый куш. Это профессиональный спорт. Ждите. Думаю, официальное заявление о таком бое скоро поступит.

- Про эмоции. Как вам кажется, не такой он злобный, если подошел и выразил дань уважения, еще и бабушку соперника обнял.

- Я думаю, Макгрегор сейчас в определенной степени пересматривает свои некоторые эпатажные вещи, хотя он их, конечно, не забудет. И с алкоголем, и куревом и всем остальным. Но это, скорее, эпатаж. Поверьте, это делается в большей степени для раскрутки, скандальности. Это сейчас делается намеренно.

ИСТОЧНИК KP.RU