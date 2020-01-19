Умер Син Гек Хо - основатель южнокорейской корпорации Lotte Group

19 Янв. 2020 2020-01-19T15:41:16+03:00

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В Сеуле в возрасте 98 лет умер Син Гек Хо - основатель и почетный президент южнокорейской корпорации Lotte Group.

Предприниматель скончался в воскресенье, 19 января, в медицинском центре после продолжительной болезни. Согласно данным издания The Korea Herald, последние недели своей жизни он провел в больнице.

Син Гек Хо был последним представителем первого поколения чеболей - так в Южной Корее называют руководителей крупных промышленно-финансовых групп, которые контролируются членами одной семьи.

Корпорация Lotte была основана в конце 1940-х годов и сначала позиционировала себя как производителя жевательной резинки. Сейчас она входит в пятерку крупнейших южнокорейских компаний - занимается розничным и гостиничным бизнесом, индустрией развлечений и химической промышленностью. Управление группой взял на себя младший сын покойного Син Дон Бин.

Сайт kp.ru писал, что в прошлом году скончался основатель энергетической и химической корпорации Koch Industries Дэвид Кох. Ему было 79 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU