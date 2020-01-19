Лавров назвал "полезной" Берлинскую конференцию по Ливии

19 Янв. 2020 2020-01-19T22:40:10+03:00

Однако завязать устойчивый диалог между противоборствующими сторонами пока не получается

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Исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что состоявшийся в Берлине саммит по урегулированию конфликта в Ливии был весьма полезен. Озвученные в ходе конференции инициативы внесут свой вклад в нормализацию ситуации.

"В целом, мы считаем, конференция полезная. Пока завязать устойчивый диалог между ливийцами не получается, слишком велики различия в подходах. Но все поступившие здесь предложения будут полезны", - сказал глава ведомства по итогам мероприятия.

Канцлер Германии Ангела Меркель, в свою очередь, добавила, что представители противоборствующих сторон - командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар и глава Правительства национального согласия Фаейз Саррадж в общих переговорах не участвовали.

Гости саммита встречались с ними по отдельности. Разговаривать друг с другом ливийские политики отказались.

"Они находились там, но не в одной комнате", - цитирует РИА Новости Меркель.

Сайт kp.ru писал, что по итогам конференции был согласован документ, предполагающий разделение процесса урегулирования ситуации в Ливии на шесть частей.

Пресс-конференция по окончании международного саммита по урегулированию ситуации в Ливии.Среди участников конференции Маршал Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар, глава Правительства национального единства Ливии (ПНС) Файез Саррадж, президент России Владимир Путин, исполняющий обязанности Министра иностранных дел России Сергей Лавров, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, лидер Франции Эммануэль Макрон, государственный секретарь США Майк Помпео и президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо.

ИСТОЧНИК KP.RU