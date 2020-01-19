Участники Берлинского саммита согласовали текст итогового документа
Участники организованной в Берлине конференции по урегулированию ситуации в Ливии согласовали окончательный текст итогового документа. Решение было принято в воскресенье, 19 января. Об этом сообщили дипломатические источники с места событий.
Напомним, что на саммите присутствует президент России Владимир Путин, а также лидеры ряда других стран и международных объединений, в том числе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Текст согласовали окончательно", - передает ТАСС со ссылкой на собеседника агентства.
Проект документа предполагает разделение процесса урегулирования конфликта в Ливии на шесть частей. Речь идет о прекращении огня, выполнении оружейного эмбарго, политическом процессе, реформе сектора безопасности, экономической реформе, а также соблюдении норм гуманитарного права и прав человека.
Кроме того, всем участникам саммита предлагается отказаться от вмешательства в ситуацию в североафриканской стране. К слову, госсекретарь США Майк Помпео ранее предложил позволить ливийцам самим решать свою судьбу.
Сайт kp.ru писал, что с апреля прошлого года в Ливии продолжают вооруженные столкновения между сторонниками правительства и армии.
ИСТОЧНИК KP.RU