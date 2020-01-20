Средний долг россиян перед банками достиг четверти миллиона рублей
По словам экспертов, за последние три года средний долг вырос примерно на 30%
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В 2019 году средний долг россиянина перед банками достиг 249 тысяч рублей. По словам экспертов, задолженность среднестатистического заемщика выросла на 11%.
- По состоянию на начало 2017 года средний размер задолженности потребителя составлял около 192 тысяч рублей, в 2018 году - около 225 тысяч рублей, - подчеркнули в бюро кредитных историй "Эквифакс".
Таким образом, за последние три года средний долг россиянина перед банками вырос примерно на 30%.
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ИСТОЧНИК KP.RU