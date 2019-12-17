Центробанк: Россияне все больше задерживают выплаты по ипотеке

СЕГОДНЯ 14:49 2019-12-17T14:49:25+03:00

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В Центробанке рассказали, что почти половина всех ипотечных заемщиков в России имеют дополнительный долг по другим типам кредитов. Кроме того, темп роста общего долга по ипотечным кредитам на этот год составил 20,8% годовых.

Однако это не должно слишком повлиять на доступность ипотеки. "В условиях снижения процентных ставок по ипотечным кредитам доступность ипотеки будет увеличиваться, а спрос на ипотечные кредиты возрастать", - цитирует ТАСС заявление Банка России. На процесс популяризации ипотеки влияет успех программы "Жилье и городская среда", повышение индекса доступности жилья до 38,4 квадратных метров. Средняя зарплата россиян, как сказано в докладе ЦБ, тоже выросла до сорока шести тысяч рублей. Да и качество кредитов растет: доля "плохих" ссуд с большим риском невыплаты за период с января по октябрь 2019 года снизилась с 1,6% до 1,4%, то есть банкам становится всё выгоднее одобрять ипотечные операции.

Ранее kp.ru рассказывал подробнее о намерении Банка России усилить контроль банков над долговой нагрузкой при намерении взять ипотечный кредит.

ИСТОЧНИК KP.RU