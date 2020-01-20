ЭРА-ГЛОНАС поможет автомобилистам с оформлением ДТП

20 Янв. 2020 2020-01-20T09:38:23+03:00

Воспользоваться сведениями системы можно будет с 2021 года

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Автомобилисты смогут воспользоваться при оформлении ДТП данными с сервиса ЭРА-ГЛОНАС. Они пригодятся для европротокала, а после информация будет автоматически направлена в страховую компанию. При этом водителям не нужно будет фотографировать повреждения машины, все это сделает ЭРА-ГЛОНАС.

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) отметили, что для удобства водителей им нужно установить устройство системы экстренного реагирования с расширенными функциями или провести его «перепрошивку».

В полной мере сервис заработает в 2021 году, а до конца года 2020-го технические средства для автоматической фиксации ДТП планируется интегрировать с автоматизированной информационной системой (АИС) ОСАГО. В будущем сведения будут интегрироваться и использоваться для оформления страховых документов по авариям.

Если у всех участников ДТП есть полисы ОСАГО, нет пострадавших и сумма ущерба не превышает 400 тысяч рублей, то можно воспользоваться упрощенной схемой.

— Совместно с РСА разработаны требования к терминалу, который сможет передавать информацию об обстоятельствах аварии — направлении движения в момент столкновения и самом ударе (профиль ускорений или замедлений, график ударных нагрузок),— сказал «Известиям» директор по управлению и развитию продуктов АО «ГЛОНАСС» Артем Климовский.

ИСТОЧНИК KP.RU