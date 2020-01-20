2020-01-20T09:38:23+03:00
Авто

ЭРА-ГЛОНАС поможет автомобилистам с оформлением ДТП

Воспользоваться сведениями системы можно будет с 2021 года
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
ЭРА-ГЛОНАС будет передавать в страховые сведения о ДТПЭРА-ГЛОНАС будет передавать в страховые сведения о ДТПФото: Сергей ГАПОН
Изменить размер текста:

Автомобилисты смогут воспользоваться при оформлении ДТП данными с сервиса ЭРА-ГЛОНАС. Они пригодятся для европротокала, а после информация будет автоматически направлена в страховую компанию. При этом водителям не нужно будет фотографировать повреждения машины, все это сделает ЭРА-ГЛОНАС.

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) отметили, что для удобства водителей им нужно установить устройство системы экстренного реагирования с расширенными функциями или провести его «перепрошивку».

В полной мере сервис заработает в 2021 году, а до конца года 2020-го технические средства для автоматической фиксации ДТП планируется интегрировать с автоматизированной информационной системой (АИС) ОСАГО. В будущем сведения будут интегрироваться и использоваться для оформления страховых документов по авариям.

Если у всех участников ДТП есть полисы ОСАГО, нет пострадавших и сумма ущерба не превышает 400 тысяч рублей, то можно воспользоваться упрощенной схемой.

— Совместно с РСА разработаны требования к терминалу, который сможет передавать информацию об обстоятельствах аварии — направлении движения в момент столкновения и самом ударе (профиль ускорений или замедлений, график ударных нагрузок),— сказал «Известиям» директор по управлению и развитию продуктов АО «ГЛОНАСС» Артем Климовский.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Лондоне неизвестный зарезал троих мужчин
В Госдуме поддержали идею с отменой комиссии при оплате ЖКХ
Япония "преисполнена решимости" подписать мирный договор с Россией
Сербия купила у России комплексы ПВО "Панцирь-С1"
Король Instagram проиграл миллион долларов, поставив на победу Серроне
ЭРА-ГЛОНАС поможет автомобилистам с оформлением ДТП
"Не собрать больше налогов, а "обелить рынок": Новый глава ФНС рассказал о задачах налоговой службы
В России надпись на бутылках о вреде алкоголя увеличится в несколько раз
Во имя национальной безопасности: США ужесточит выдачу виз для приезжающих рожать туристок
Средний долг россиян перед банками достиг четверти миллиона рублей
В Госдуме озвучили сроки начала выдачи маткапитала за первого ребенка
Помпео и Эрдоган покинули берлинскую конференцию по Ливии
Россия начала получать от стран-должников деньги за военную технику
Банкам запретят брать комиссию за оплату коммунальных платежей через приложение, терминал или кассу
В Китае от нового типа коронавируса умер третий человек