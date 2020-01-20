2020-01-20T12:20:51+03:00
Общество

Совет Федерации обсудит запрет размещения хостелов в подвалах после трагедии в Перми

Минувшей ночью прорыв трубы отопления произошел в мини-гостинице «Карамель»: погибли пять человек
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments6
Совет Федерации обсудит запрет размещения хостелов в подвалах после трагедии в ПермиСовет Федерации обсудит запрет размещения хостелов в подвалах после трагедии в ПермиФото: ТАСС
Изменить размер текста:

В Совете Федерации обсудят возможность запрета размещения хостелов в подвальных помещениях после ЧП в Перми. Напомним, минувшей ночью прорыв трубы отопления произошел в мини-гостинице "Карамель". В результате страшной трагедии погибли пять человек. Еще шесть пострадали.

- Размещения хостелов в подвалах, где проходят все коммуникации, быть не должно, - заявил сенатор Олег Мельниченко.

В хостеле в Перми не было запасных выходов, поэтому люди не смогли выбраться. По данным СМИ, хостел должен был закрыться через месяц из-за многочисленных нарушений, пишет "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что среди погибших при ЧП в хостеле Перми, где постояльцы сварились в кипятке, есть ребенок. Возраст ребенка уточняется. На месте трагедии все еще работают спасатели, полицейские и медики.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Регионы России получат почти 2 миллиарда рублей на привлечение частных медклиник к уходу за пожилыми
На Испанию обрушилась снежная буря
Делегация Ирака посетит РФ, Китай и Украину для покупки ПВО
Россияне рассказали, каким должен быть идеальный начальник
"Сильная политическая фигура": Президент Чехии восхитился работой Владимира Путина
Зеленский заявил, что диалог с Путиным дает положительные результаты
Австралия снова под ударом: на Канберру обрушился град размером с мяч для гольфа
Банки научат студентов противостоять мошенникам
Совет Федерации обсудит запрет размещения хостелов в подвалах после трагедии в Перми
Автоэксперт: «блатной» номер - это аксессуар, который не дает привилегий
Все станции московского метро проверяют из-за сообщений о "минировании"
В Подмосковье 90-летняя пенсионерка убила свою невестку топором