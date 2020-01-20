20 Янв. 2020 2020-01-20T12:20:51+03:00

Совет Федерации обсудит запрет размещения хостелов в подвалах после трагедии в Перми Фото: ТАСС

Минувшей ночью прорыв трубы отопления произошел в мини-гостинице «Карамель»: погибли пять человек

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В Совете Федерации обсудят возможность запрета размещения хостелов в подвальных помещениях после ЧП в Перми. Напомним, минувшей ночью прорыв трубы отопления произошел в мини-гостинице "Карамель". В результате страшной трагедии погибли пять человек. Еще шесть пострадали.

- Размещения хостелов в подвалах, где проходят все коммуникации, быть не должно, - заявил сенатор Олег Мельниченко.

В хостеле в Перми не было запасных выходов, поэтому люди не смогли выбраться. По данным СМИ, хостел должен был закрыться через месяц из-за многочисленных нарушений, пишет "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что среди погибших при ЧП в хостеле Перми, где постояльцы сварились в кипятке, есть ребенок. Возраст ребенка уточняется. На месте трагедии все еще работают спасатели, полицейские и медики.

ИСТОЧНИК KP.RU