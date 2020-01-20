"Сильная политическая фигура": Президент Чехии восхитился работой Владимира Путина
Чешский лидер Милош Земан назвал российского президента Владимира Путина "сильным политиком".
- Президент Путин – сильная политическая фигура. Это почти не отрицают, - рассказал глава Чехии журналистам.
Милош Земан прокомментировал и недавнюю отставку российского правительства. Политик подчеркнул, что "неплохо" ладил с бывшим премьером страны Дмитрием Медведевым.
При этом назначение премьером Михаила Мишустина, бывшего главы ФНС России, чешский политик комментировать не стал, так как с ним еще не познакомился, пишет "РИА-Новости".
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в МИД Чехии заявили, что ЕС не рассматривает санкции против России за выдачу паспортов жителям ДНР и ЛНР. По словам министра иностранных дел Чехии Томаша Петричека, Евросоюз предпочитает искать решение путем мирного диалога.
ИСТОЧНИК KP.RU