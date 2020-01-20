"Сильная политическая фигура": Президент Чехии восхитился работой Владимира Путина

20 Янв. 2020 2020-01-20T12:26:13+03:00

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Чешский лидер Милош Земан назвал российского президента Владимира Путина "сильным политиком".

- Президент Путин – сильная политическая фигура. Это почти не отрицают, - рассказал глава Чехии журналистам.

Милош Земан прокомментировал и недавнюю отставку российского правительства. Политик подчеркнул, что "неплохо" ладил с бывшим премьером страны Дмитрием Медведевым.

При этом назначение премьером Михаила Мишустина, бывшего главы ФНС России, чешский политик комментировать не стал, так как с ним еще не познакомился, пишет "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в МИД Чехии заявили, что ЕС не рассматривает санкции против России за выдачу паспортов жителям ДНР и ЛНР. По словам министра иностранных дел Чехии Томаша Петричека, Евросоюз предпочитает искать решение путем мирного диалога.

ИСТОЧНИК KP.RU