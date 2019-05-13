МИД Чехии: ЕС не рассматривает санкции против России за выдачу паспортов жителям ДНР и ЛНР

СЕГОДНЯ 11:17 2019-05-13T11:17:53+03:00

ЕС не рассматривает санкции против России за выдачу паспортов жителям ДНР и ЛНР Фото: REUTERS

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Глава внешнеполитического ведомства Чехии Томаш Петричек заявил, что Евросоюз не рассматривает введение новых санкций против Российской Федерации в связи с упрощенной процедурой выдачи российских паспортов для жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). По его словам, ЕС предпочитает искать решение данного вопроса путем диалога.

«Мы хотим скорее диалога, чем использования способов давления, к которым прибегает Россия", - приводит ТАСС слова главы МИД Чехии, в ответ на вопрос о том, возможно ли введение санкций ЕС против России за паспорта для жителей республик Донбасса.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенной процедуре выдачи российских паспортов жителям отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины. В связи с этим министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал страны-партнеры ввести дополнительные санкции против России.

ИСТОЧНИК KP.RU