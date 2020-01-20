Детский плач сорвал выступление "Слуги народа" на украинском ТВ

20 Янв. 2020 2020-01-20T12:59:59+03:00

Галина Янченко с одной из дочерей Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Депутат Галина Янченко вышла в прямой эфир из дома, и именно в этот момент за кадром начал кричать ребенок [видео]

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Понедельник - день тяжелый. Весь смысл этой фразы смогла ощутить на себе депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа" Галина Янченко.

20 января она вышла в прямой эфир украинского телеканала "Наш", чтобы обсудить с ведущей планы властей по установлению контроля за размером зарплат министров. Нардеп успела лишь заслушать вопрос и уже было начала отвечать, когда на заднем плане раздался жалобный детский плач.

Ребенок кричал так громко, что разобрать слова Янченко не представлялось возможным. Она почти сразу извинилась перед ведущей и оборвала связь. На видео с YouTube этот момент представлен на 19:20.

Стоит отметить, что такие случаи происходили и ранее. Например, в декабре соцсети "взорвало" умилительное видео, на котором четырехлетняя девочка врывается в студию в прямой эфир лишь для того, чтобы передать маме телефон, на который пришла смска. Сам инцидент произошел в 2012 году, но ролик появился в интернете лишь сейчас.

Сайт kp.ru побеседовал с той самой ведущей новостей и узнал, как маленькая Лиза смогла пробраться к ней на работу.

Нардепу от партии Слуга народа Галине Янченко пришлось прервать участие в эфире телеканала Наш из-за криков ребенка.В эфире украинского телеканала должно было состояться обсуждение серьезной темы введение контроля за размером зарплат министров, однако громкий плач не дал депутату Янченко произнести и слова. Женщина была вынуждена извиниться перед ведущей и оборвать связь

ИСТОЧНИК KP.RU