Более 60 тысячи человек посетили ассамблею «Здоровая Москва»
Ассамблею «Здоровая Москва» посетили более 60 тысячи человек. Мероприятие прошло в 75-м павильоне ВДНХ с 16 по 19 января, в нем приняли участие лучшие московские врачи, а также известные мировые эксперты.
«В этом году мы приняли решение изменить формат ассамблеи, которая традиционно была ориентирована только на профессиональное сообщество. Мероприятие прошло в открытом формате, принять участие в ассамблее смогли все желающие», - цитирует заммэера Москве по вопросам социального развития Анастасию Ракову РИАМО.
Ракова добавила, что в этом году мероприятие посетили в шесть раз больше людей, чем годом ранее.
В рамках ассамблеи состоялась интерактивная выставка, на которой было представлено более 30 экспозиций. Посетители могли сдать анализы, узнать свою группу крови и даже пройти экспресс-обследование. Кроме того особой популярность пользовалась зона донорства.
Всего на ассамблее было организовано более 90 дискуссий, экспертные сессии и познавательные лекции, пишет Москва 24.
ИСТОЧНИК KP.RU