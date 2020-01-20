2020-01-20T13:51:34+03:00
Москва

Более 60 тысячи человек посетили ассамблею «Здоровая Москва»

В рамках мероприятия прошли лекции и дискуссии с лучшими столичными врачами и мировыми экспертами
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Ассамблею "Здоровая Москва" посетили несколько десятков тысяч человекАссамблею "Здоровая Москва" посетили несколько десятков тысяч человекФото: Павел КЛОКОВ
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Ассамблею «Здоровая Москва» посетили более 60 тысячи человек. Мероприятие прошло в 75-м павильоне ВДНХ с 16 по 19 января, в нем приняли участие лучшие московские врачи, а также известные мировые эксперты.

«В этом году мы приняли решение изменить формат ассамблеи, которая традиционно была ориентирована только на профессиональное сообщество. Мероприятие прошло в открытом формате, принять участие в ассамблее смогли все желающие», - цитирует заммэера Москве по вопросам социального развития Анастасию Ракову РИАМО.

Ракова добавила, что в этом году мероприятие посетили в шесть раз больше людей, чем годом ранее.

В рамках ассамблеи состоялась интерактивная выставка, на которой было представлено более 30 экспозиций. Посетители могли сдать анализы, узнать свою группу крови и даже пройти экспресс-обследование. Кроме того особой популярность пользовалась зона донорства.

Всего на ассамблее было организовано более 90 дискуссий, экспертные сессии и познавательные лекции, пишет Москва 24.

ИСТОЧНИК KP.RU

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