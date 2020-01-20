Названы регионы, где самые быстрые водители

20 Янв. 2020 2020-01-20T15:12:35+03:00

Чаще всего высокая скорость фиксируется в Томской области

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Компания «АльфаСтрахование» совместно с Raxel Telematics проанализировали скорость, с которой ездят российские водители. Манера езды автомобилистов указана, где самые быстрые водители.

Оказалось, что самые высокие показатели фиксируются в Томской области. Местные водители проезжают почти треть своего пути с превышением. Если говорить о точных цифрах, то режим нарушается в 27,18%.

На второй строчке лихачи их Ставропольского края – 25,49 процентов. А замыкает тройку лидеров водители из Архангельской области - 25,3%.

Четвертую и пятую строчку занимают автомобилисты из Тюменской и Тверской области - 25, 16% и 24,97%, соответственно.

В десятке лидеров также оказались Республика Карелия (24,64%), Кировская (24,27%), Псковская (23,99%), Мурманская (22,94%) и Брянская области (22,75%).

Что касается аварийности, то чаще всего в ДТП попадают мужчины с именем Даниил - 17,7% от общего числа застрахованных в компании «АльфаСтрахование». Среди женщин первенство по аварийности удерживают Карины – 13%, пишет газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU