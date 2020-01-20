2020-01-20T15:30:19+03:00
Политика

Зеленский рассказал, при каком условии ушел бы в отставку

Ранее президент Украины называл четыре причины, по которым он уйдет с должности
Юлия САЛЬНИКОВА
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Зеленский ранее уже комментировал возможный уход с поста президентаЗеленский ранее уже комментировал возможный уход с поста президентаФото: REUTERS
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Украинский президент в интервью The Times of Israel признался, по какой причине, он бы добровольно смог уйти в отставку. Владимир Зеленский отвечал на вопрос о своем видении ситуации, которая сложилась вокруг премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, которого обвиняют в превышении полномочий и взятничестве. Зеленский сказал, что, в отличие от Нетаньяху, не стал бы требовать политической неприкосновенности, как сделал израильский премьер:

- Если бы меня обвинили в какой-то подлинной коррупции, а не в какой-то политической вещи, чем-то, что действительно произошло, тогда, согласно Конституции, мне пришлось бы уйти в отставку,- сказал Владимир Зеленский.

Ранее на сайте украинского президента появилась петиция об отставке. Зеленский признался, что уйти не сможет, потому что тогда получится, что он пренебрег волей 73 процентов избирателей, проголосовавших за него на выборах. Он напомнил, что Конституцией предусмотрено четыре причины, по которым глава государства может покинуть пост: импичмент, отставка, невозможность исполнять обязанности по состоянию здоровья и смерть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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