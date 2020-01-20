«Никогда не ронял гитару»: Американский певец Дэвид Олни умер прямо на сцене

20 Янв. 2020 2020-01-20T15:46:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Американский певец и автор песен Дэвид Олни скончался во время концерта во Флориде. В субботу 18 января он выступал перед полным залом. Он сидел на стуле и пел под гитару. Во время исполнения одной из песен, он неожиданно остановился, сделал паузу, извинился и опустил голову к груди.

Помощники музыканта бросились ему на помощь. В зале среди зрителей нашелся врач, который оказал первую помощь музыканту, но Олни так и не пришел в себя. Позже бригада прибывших врачей подтвердила смерть мужчины, у него произошел сердечный приступ.

- Он никогда не ронял свою гитару и не падал с табуретки. Его смерть была такой же легкой, как и он сам, - написал о коллеге в фесбуке другой певец-автор песен Скотт Миллер, выступавший с Олни на фестивале авторов песен.

Эми Ригби, которая также была на сцене с Олни, рассказала, что запомнила его сидящим неподвижно с гитарой в руке:

- Одетый в самую классную шляпу и красивый ржавый замшевый пиджак ... Я просто хочу, чтобы он запомнился нам таким же изящным и достойным,- написала она в фейсбук.

ИСТОЧНИК KP.RU