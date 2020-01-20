Путин внес в Госдуму проект закона о поправке в Конституцию
Президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об изменениях, о которых он сказал в Послании Федеральному Собранию. Глава государства отметил, что не считает нужным создавать новый документ, но при этом допустил, что некоторые пункты можно было бы добавить или изменить.
Поправки в Конституцию коснутся президентских сроков, а также новых функций Госдумы - депутаты смогут утверждать кандидатуры председателя правительства, вице-премьеров и федеральных министров. В конституции пропишет также ряд социальных гарантий.
Создана рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию, в нее вошли депутаты, ученые и общественники. Законопроект о поправках 20 января поступил на рассмотрение в Госдуму.
- Представителями президента России при рассмотрении упомянутого законопроекта в Государственной думе будут сопредседатели конституционной комиссии (Андрей) Клишас, (Павел) Крашенинников и (Талия) Хабриева, - сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Путин о проекте поправок в Конституцию.
ИСТОЧНИК KP.RU