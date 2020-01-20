2020-01-20T16:53:01+03:00
Политика

Путин внес в Госдуму проект закона о поправке в Конституцию

О возможных изменениях в главный документ страны президент сказал во время Послания Федеральному Собранию
Юлия САЛЬНИКОВА
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О поправках в Конституцию президент сказал в Послании Федеральному СобраниюО поправках в Конституцию президент сказал в Послании Федеральному СобраниюФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об изменениях, о которых он сказал в Послании Федеральному Собранию. Глава государства отметил, что не считает нужным создавать новый документ, но при этом допустил, что некоторые пункты можно было бы добавить или изменить.

Поправки в Конституцию коснутся президентских сроков, а также новых функций Госдумы - депутаты смогут утверждать кандидатуры председателя правительства, вице-премьеров и федеральных министров. В конституции пропишет также ряд социальных гарантий.

Создана рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию, в нее вошли депутаты, ученые и общественники. Законопроект о поправках 20 января поступил на рассмотрение в Госдуму.

- Представителями президента России при рассмотрении упомянутого законопроекта в Государственной думе будут сопредседатели конституционной комиссии (Андрей) Клишас, (Павел) Крашенинников и (Талия) Хабриева, - сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Путин о проекте поправок в Конституцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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