Россия и Белоруссия договорились о компенсации за загрязненную нефть в «Дружбе»
В Москве завершились переговоры по вопросу компенсации за некачественную нефть в нефтепроводе "Дружба". Как сообщает ТАСС, Россию на встрече представлял исполняющий обязанности вице-премьера РФ Дмитрий Козак.
- Договоренность о подходах и методике компенсации за загрязнение нефти в нефтепроводе "Дружба" на территории Беларуси была достигнута, - сообщила пресс-секретарь премьер-министра Белоруссии Александра Исаева.
Напомним, по "Дружбе" российская нефть идет через Белоруссию в Европу. В апреле 2019 года проверка показала, что в нефтепровод попало постороннее вещество, сырье было испорчен хлоридами. Из-за этого инцидента ряд стран отказались принимать загрязненную нефть. Около месяца потребовалось на устранение проблем. Расследование показало, что причиной ЧП стали "мошеннические действия" частных компаний, которые не входят в структуру "Транснефти" - эта компания, тем не менее, будет компенсировать убытки странам-потребителям сырья.
ИСТОЧНИК KP.RU