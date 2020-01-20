2020-01-20T17:11:45+03:00
Политика

Россия и Белоруссия договорились о компенсации за загрязненную нефть в «Дружбе»

Ранее белорусская сторона заявляла о финансовых претензиях на 70 миллионов долларов
Юлия САЛЬНИКОВА
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Российская компания будет компенсировать потери из-за некачественной нефтиРоссийская компания будет компенсировать потери из-за некачественной нефтиФото: EAST NEWS
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В Москве завершились переговоры по вопросу компенсации за некачественную нефть в нефтепроводе "Дружба". Как сообщает ТАСС, Россию на встрече представлял исполняющий обязанности вице-премьера РФ Дмитрий Козак.

- Договоренность о подходах и методике компенсации за загрязнение нефти в нефтепроводе "Дружба" на территории Беларуси была достигнута, - сообщила пресс-секретарь премьер-министра Белоруссии Александра Исаева.

Напомним, по "Дружбе" российская нефть идет через Белоруссию в Европу. В апреле 2019 года проверка показала, что в нефтепровод попало постороннее вещество, сырье было испорчен хлоридами. Из-за этого инцидента ряд стран отказались принимать загрязненную нефть. Около месяца потребовалось на устранение проблем. Расследование показало, что причиной ЧП стали "мошеннические действия" частных компаний, которые не входят в структуру "Транснефти" - эта компания, тем не менее, будет компенсировать убытки странам-потребителям сырья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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