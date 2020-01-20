В Сети возмутились математической задачкой, у которой сразу два правильных ответа

20 Янв. 2020 2020-01-20T17:41:46+03:00

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Пользователи твиттер увлеклись решением новой школьной задачки. Повод поспорить, а заодно проверить свои школьные знания, подкинул пользователь под ником Fetusberry. Он опубликовал фото, на котором учительница стоит у доски.

Детей она попросила посчитать, сколько будет: 20/5 (2 * 2).

Под формулой два варианта ответа – 16 и 1. Автор фото утверждает, что оба варианта одинаково верны, зависит от того, как решать. Если "по старинке", то правильный ответ 1 (приоритет делению над умножением), а если по образовательному стандарту Common Core, то 16.

Уравнение имеет два варианта ответаФото: Twitter.com

-Разве никто никогда не говорил американцам, что им всегда нужно сначала делать то, что указано в скобках? -пишет пользователь под ником touchhhee.

- Не могу дождаться, пока мой ребенок попросит у меня помощи по математике, и я вдруг буду занят, - пишет bvttb00b.

"Другой пользователь, Matthew71925909, возмутилась, что детей учат математике, в которой нет четкого ответа.

-Вот почему у американцев такие слабые успехи в математике", — пошутил RoonKolos.

ИСТОЧНИК KP.RU