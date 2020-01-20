2020-01-20T18:14:00+03:00
Происшествия

Украинец застрелил друга из-за спора, кто лучший президент – Зеленский или Порошенко

Подозреваемый и его жертва являлись ветеранами войны в Донбассе
Юлия САЛЬНИКОВА
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Друзья разругались, кто лучший президентДрузья разругались, кто лучший президентФото: REUTERS
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Политический разговор двух приятелей на Украине закончился преступлением. Как сообщает издание «Факты», 49-летний и 47-летний мужчины, сидя в машине, начали спорить, кто является лучшим президентом – Владимир Зеленский или его предшественник Петр Порошенко. Договориться по этому вопросу друзья не смогли, один вступился за действующего лидера государства, другой – утверждал, что лучше Порошенко никого для Украины не было. Усугубил конфликт тот факт, что оба пыли пьяны.

Вдруг 49-летний украинец достал ружье из багажника и выстрелил в приятеля. Тот скончался на месте. Осознав, что произошло, стрелявший положил приятеля на заднее сиденье и отправился в отделение полиции. По крайней мере, такую версию он озвучил остановившим машину сотрудникам дорожной полиции, которые в салоне увидели труп.

Проверка показала, что оружие было не зарегистрировано, возбуждено уголовное дело. Оба приятеля являлись ветеранами войны в Донбассе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Украинец застрелил друга из-за спора, кто лучший президент – Зеленский или Порошенко
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