2020-01-20T19:47:46+03:00
Политика

Володин считает недопустимым затягивание сроков внесения на голосование предложений Путина по изменениям в Конституции

Президент внес в парламент проект закона
Юлия САЛЬНИКОВА
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Председатель Госдумы призвал не затягивать сроки рассмотрения законопроектаПредседатель Госдумы призвал не затягивать сроки рассмотрения законопроектаФото: Евгения ГУСЕВА
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает недопустимым "забюрокрачивание предложений" Путина по изменениям в Конституции. Напомним, в Послании Федеральному Собранию президент сказал, что он не считает нужным переписывать главный документ страны, но при этом допускает внесение в Конституцию ряда поправок. Среди предложенных главой государства изменений - закрепление ряда социальных гарантий в Конституции, новые требования к кандидатам в президенты и изменение сроков президентства. Также Владимир Путин предложил наделить Госудуму правом согласования премьер-министра и глав различных федеральных ведомств.

- Эти решения нужно как можно быстрее обсуждать, принимать и выносить на суд наших граждан - на голосование, - сказал Вячеслав Володин, его слова приводит ТАСС. - Предложения о затягивании и, если хотите, забюрокрачивании процесса и переводе его в рамки каких-то новых процедур считаем недопустимыми.

Председатель Госдумы сообщил, что инициативы от президента, уже оформленные в виде законопроекта, поступили на рассмотрение в парламент страны.

- Мы что, должны его откладывать в архив? задал встречный вопрос он журналисту, спросившему о том, сколько времени займет внесение изменений в Конституцию.

При рассмотрении законопроекта привлекут ученых, общественников, также, в случае возникновения вопросов, будут консультироваться с регионами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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