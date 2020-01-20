20 Янв. 2020 2020-01-20T22:26:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Для нефтеперерабатывающего завода «Нафтан» в Белоруссии закупили 80 тысяч тонн норвежской нефти. Как сообщил РИА Новости представитель белорусского госконцерна «Белнефтехим», сырье доставят через порт в литовской Клайпеде.

Напомним, после того, как Россия прекратила поставки нефти на НПЗ "Нафтан", в Белоруссии направили предложения о сотрудничестве другим странам, среди которых Украина, Казахстан, Азербайджан, а также страны Балтии. О поиске альтернативных вариантов поставок неоднократно заявлял и глава государства Александр Лукашенко.

Причиной прекращения поставок нефти из России стало то, что стороны не смогли договориться о стоимости сырья. Белорусы не хотели платить рыночную цену, а в России сообщали, что поставки будут итак дешевле, чем поставки из других стран. В Белоруссии объясняли, российская нефть им обходится в 83% от мировой цены.

ИСТОЧНИК KP.RU