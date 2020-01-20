2020-01-20T22:26:34+03:00
В мире

В Белоруссии закупили 80 тысяч тонн норвежской нефти

Ранее вице-премьер страны заявлял, что власти направили коммерческие предложения ряду европейских стран
Юлия САЛЬНИКОВА
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С 1 января Россия прекратила подачу нефти для белорусских нефтеперерабатывающих заводов.С 1 января Россия прекратила подачу нефти для белорусских нефтеперерабатывающих заводов.Фото: EAST NEWS
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Для нефтеперерабатывающего завода «Нафтан» в Белоруссии закупили 80 тысяч тонн норвежской нефти. Как сообщил РИА Новости представитель белорусского госконцерна «Белнефтехим», сырье доставят через порт в литовской Клайпеде.

Напомним, после того, как Россия прекратила поставки нефти на НПЗ "Нафтан", в Белоруссии направили предложения о сотрудничестве другим странам, среди которых Украина, Казахстан, Азербайджан, а также страны Балтии. О поиске альтернативных вариантов поставок неоднократно заявлял и глава государства Александр Лукашенко.

Причиной прекращения поставок нефти из России стало то, что стороны не смогли договориться о стоимости сырья. Белорусы не хотели платить рыночную цену, а в России сообщали, что поставки будут итак дешевле, чем поставки из других стран. В Белоруссии объясняли, российская нефть им обходится в 83% от мировой цены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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