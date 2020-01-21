2020-01-21T00:40:20+03:00
В мире

Вооруженные американцы вышли на улицы Вергинии с требованием оставить права на ношение оружия

Демократы штата накануне заявляли о планах внести корректировку во вторую поправку к конституции [фото]
Мария ИГНАТЬЕВА
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Вооруженные американцы вышли на улицы Вергинии с требованием оставить права на ношение оружияВооруженные американцы вышли на улицы Вергинии с требованием оставить права на ношение оружияФото: REUTERS
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В американском городе Ричмонд в штате Виргиния несколько тысяч вооруженных людей вышли на улицы в знак протеста, выражая свое несогласие с планами демократов принять пакет мер по контролю над оружием. Как сообщает телеканал Fox News, демонстранты скандировали "Мы не будем подчиняться!".

Демонстранты скандировали "Мы не будем подчиняться!" Фото: REUTERS

Демонстранты скандировали "Мы не будем подчиняться!"Фото: REUTERS

Некоторые из недовольных американцев одеты в камуфляжную форму, на их головах шлемы, а в руках личное огнестрельное оружие. Часть людей пришли в повседневной одежде, но с винтовками в руках.

Несколько тысяч вооруженных людей вышли на улицы, выражая свое несогласие с планами запретить свободное ношение оружия Фото: REUTERS

Несколько тысяч вооруженных людей вышли на улицы, выражая свое несогласие с планами запретить свободное ношение оружияФото: REUTERS

- Речь идет о потере одной из основополагающих свобод, которыми мы располагаем, - высказывает свое мнение один из демонстрантов Тодд МакМанус.

Некоторые из недовольных американцев одеты в камуфляжную форму, а кто-то пришел в повседневной одежде, но с винтовкой в руках Фото: REUTERS

Некоторые из недовольных американцев одеты в камуфляжную форму, а кто-то пришел в повседневной одежде, но с винтовкой в рукахФото: REUTERS

Собравшиеся также раздавали прохожим петиции с требованием отставки губернатора штата Вергиния от Демократической партии Ральфа Нортама.

В США свободное владение оружием гарантировано второй поправкой конституции США Фото: REUTERS

В США свободное владение оружием гарантировано второй поправкой конституции СШАФото: REUTERS

Напомним, что в США свободное владение оружием гарантировано второй поправкой к конституции страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Вооруженные американцы вышли на улицы Вергинии с требованием оставить права на ношение оружия
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