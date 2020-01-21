Вооруженные американцы вышли на улицы Вергинии с требованием оставить права на ношение оружия
В американском городе Ричмонд в штате Виргиния несколько тысяч вооруженных людей вышли на улицы в знак протеста, выражая свое несогласие с планами демократов принять пакет мер по контролю над оружием. Как сообщает телеканал Fox News, демонстранты скандировали "Мы не будем подчиняться!".
Демонстранты скандировали "Мы не будем подчиняться!"Фото: REUTERS
Некоторые из недовольных американцев одеты в камуфляжную форму, на их головах шлемы, а в руках личное огнестрельное оружие. Часть людей пришли в повседневной одежде, но с винтовками в руках.
Несколько тысяч вооруженных людей вышли на улицы, выражая свое несогласие с планами запретить свободное ношение оружияФото: REUTERS
- Речь идет о потере одной из основополагающих свобод, которыми мы располагаем, - высказывает свое мнение один из демонстрантов Тодд МакМанус.
Некоторые из недовольных американцев одеты в камуфляжную форму, а кто-то пришел в повседневной одежде, но с винтовкой в рукахФото: REUTERS
Собравшиеся также раздавали прохожим петиции с требованием отставки губернатора штата Вергиния от Демократической партии Ральфа Нортама.
В США свободное владение оружием гарантировано второй поправкой конституции СШАФото: REUTERS
Напомним, что в США свободное владение оружием гарантировано второй поправкой к конституции страны.
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