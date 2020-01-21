Во Франции закрыли дело о незаконном финансировании предвыборной кампании Макрона

21 Янв. 2020 2020-01-21T01:20:10+03:00

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Французская юстиция прекратила расследование дела о незаконном финансировании мэрией Лиона предвыборной кампании Эмманюэля Макрона, выдвигавшего в 2017 году свою кандидатуру на пост президента страны. С городской администрации сняли подозрения.

- Никакого нецелевого использования общественных средств не было обнаружено, как не было обнаружено и доказательств содержавшихся в жалобе утверждений о нарушении законодательства о выборах, - сообщил источник Agence France-Presse.

Напомним, что расследование началось в 2018 году после того, как депутат городского совета и представитель партии "Республиканцы" Стафан Гийан подал жалобу. В ней сообщалось, что для Макрона, занимавшего тогда пост министров финансов Франции, был организован званный обед. По словам Гийана, на самом деле это якобы был предвыборный митинг. Более того, он утверждал, что администрация Лиона из казны оплатила аренду корабля для проведения приема сторонников Макрона. Также он уверял, ряд помещений в Париже, которые использовались для предвыборной компании, были оплачены из казны все того же Лиона.

Примечательно, что до 2017 года мэром города был сторонник Макрона Жерар Колон. Потом он занял пост министра внутренних дел.

ИСТОЧНИК KP.RU