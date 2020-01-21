2020-01-21T05:46:52+03:00
Общество

В России хотят принудить пьяных нарушителей к обязательному лечению

Подобные меры уже действуют в отношении наркозависимых
Мария ИГНАТЬЕВА
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В России хотят принудить пьяных нарушителей к обязательному лечениюВ России хотят принудить пьяных нарушителей к обязательному лечениюФото: Анатолий ЖДАНОВ
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В России хотят наделить суды правом направлять граждан, которые неоднократно нарушали закон в состоянии алкогольного опьянения, а также распивавших спиртные напитки в неположенных местах, на принудительное лечение от алкоголизма.

Как пишут "Известия", ссылаясь на документы правительственной комиссии по профилактике правонарушений, суды также смогут отправлять таких нарушителей на диагностику, курсы медицинской или социальной реабилитации и на профилактические мероприятия. Подобные меры сегодня уже действуют в отношении наркоманов.

Прорабатывать положение нового проекта Кодекса об административных правонарушениях будут МВД и Минюст. Предполагается, что такие меры позволят снизить масштабы злоупотребления спиртным. Новый КоАП должен вступить в силу 1 января 2021 года, проект планируется подготовить до 1 марта текущего года.

Ранее сайт kp.ru писал, что в России хотят вернуть вытрезвители. Предполагалось, что услугу возродят на платной основе, какой она и была

ИСТОЧНИК KP.RU

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В России хотят принудить пьяных нарушителей к обязательному лечению
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