Во всем виноват ветер с Атлантики: Синоптики объяснили аномально теплую погоду в России

21 Янв. 2020 2020-01-21T08:14:40+03:00

По мнению Романа Вильфанда, на азиатской территории страны стало "экстремально тепло" из-за атлантического влияния

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Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что является виной аномально теплой зимы на территории России. Теплый ветер с Атлантики привел к тому, что на азиатской территории страны стало "экстремально тепло".

- Перенос воздуха из Атлантики далеко вглубь Евразии. Необычно, что эта ситуация так долго длится, - отметил синоптик.

Вильфанд подчеркнул, что зимой атлантический воздух крайне редко достигает азиатской части России, однако в этом году наблюдается настоящая аномалия.

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ИСТОЧНИК KP.RU