2019-12-18T12:15:47+03:00
Общество

"Мы движемся в сторону европейской зимы": учёный РАН предсказал мягкие зимы для России

Скоро морозом для россиян будет считаться температура минус 10
Ася КУЗНЕЦОВА
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Температура в России зимой будет около нуля и минус пяти, а морозами будет считаться температура минус десятьТемпература в России зимой будет около нуля и минус пяти, а морозами будет считаться температура минус десятьФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Заведующий лабораторией климатологии Институа географии РАН Владимир Анатольевич Семенов ответил на вопросы "Комсомольской правды" о текущей зиме, о том, что случилось с русскими морозами и о климатических переменах на ближайшие годы.

Аномалией, иллюстрирующей общую тенденцию, назвал Семёнов погоду в России этой зимой. Декабрь, потеплевший на четыре градуса за последние 30 лет им ставший обычным для того времени ноябрём, наиболее точно показывает общее глобальное потепление.

- Ну, собственно говоря, это дело вкуса. Мы движемся в сторону европейской зимы, - ответил Владимир Анатольевич, говоря о негативных факторах такого повышения температуры зимой в России.

Он также добавил, что со временем зима в России станет мягче и перепады температур между летом и зимой заметно сократятся.

- То есть, температура будет зимой около нуля, минус пять, ну, морозы – минус десять. Скоро это, в общем-то, станет реальностью. Потому что меняется климат и мы движемся в этом направлении, - отметил Владимир Анатольевич.

Семёнов также рассказал, что климатические изменения заставят подстраиваться под себя и сельское хозяйство, которому предстоит менять сроки своей работы, используемые технологии и механизмы.

- С одной стороны, конечно, меняются сроки перехода температуры через ноль, очень важные для сельского хозяйства. И оно должно, разумеется, адаптироваться, - рассказал климатолог.

Учёный также отметил, что при нынешнем уровне развития механизации и технологии это возможно, хотя есть и положительные, и отрицательные последствия. Потому что само увеличение парниковых газов, которое происходит, и которые отчасти являются причиной изменения температуры, для растений обладают положительным эффектом. Условно говоря, поясняет Семёнов, растения питаются углекислым газом, и им это нравится, поэтому рост парниковых газов способствует продуктивности сельхозкультур.

Ранее сайт kp.ru писал о рейтинге стран, борющихся с глобальным потеплением, в котором Россия осталась в хвосте. Также на сайте писали о последствиях лесных пожаров и наводнений лета 2019 года для ситуация потепления на Земле. Kp.ru писал об опасностях аномально тёплой зимы для сельского хозяйства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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