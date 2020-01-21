2020-01-21T09:25:10+03:00
Общество

В России может появиться «педагогическая тайна»

Это поможет защитить детей с особенностями развития
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Педагогам запретят разглашать диагнозы особенных детейПедагогам запретят разглашать диагнозы особенных детейФото: Дарья ЮДИНА
Изменить размер текста:

В России может появиться понятие «педагогическая тайна». Поправки помогут защитить особенных детей, так как педагогам запретят разглашать диагнозы и информацию о здоровье воспитанников.

Пока чиновники не спешат оценить инициативу, а вот в родительском комитете позитивно отнеслись к данной возможности. Предложение зафиксировано в материалах рабочей группы «Здоровый ребенок».

Педагогическая тайна может стать аналогом врачебной. Учитель должен знать об особенностях развития ребенка, чтобы иметь возможность лучше установить с ним контакт, пояснила «Известиям» руководитель группы «Здоровый ребенок», главный внештатный детский специалист по медицинской реабилитации Минздрава России Татьяна Батышева.

Сейчас родители опасаются доверять педагогам медицинские сведения, существует опасность, что педагог воспользуется ею некорректно.

— Пока идея не сформирована в качестве поправок к законодательству. Это все-таки сначала стоит обсудить в профессиональном сообществе, организовать дискуссию, выслушать все предложения коллег, — отметила Батышева.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Названы малоизвестные факторы, провоцирующие рак
В России может появиться «педагогическая тайна»
Россиянам рассказали, почему нельзя отправлять фото банковской карты в переписке
Как в самой красивой сказке: В США супруги прожили вместе 65 лет и умерли в один день
Boeing 11 лет скрывал неполадки, ставшие причиной двух крупных авиакатастроф
Во всем виноват ветер с Атлантики: Синоптики объяснили аномально теплую погоду в России
ПФР: из-за повышения пенсионного возраста число пенсионеров сократилось на 800 тысяч
"Предстоит еще много работы": Помпео заявил о работе над проектом смены власти в Венесуэле
Новейшие беспилотники НАТО заглянут "вглубь" территории России
В Томской области при пожаре погибли одиннадцать человек
Принц Гарри покинул Великобританию, чтобы воссоединиться с женой и сыном
Постпред Великобритании раскритиковалa Россию из-за созыва Совбеза ООН по Сирии
В России хотят принудить пьяных нарушителей к обязательному лечению
В Китае от нового типа коронавируса скончались уже четыре человека
Трамп пообещал сохранить право американцев на ношение оружия неприкосновенным
Иран признал, что в украинский Boeing попали две ракеты
Бывший сотрудник ОЗХО разоблачил результаты расследования по сирийской Думе