В России может появиться «педагогическая тайна»

21 Янв. 2020 2020-01-21T09:25:10+03:00

Это поможет защитить детей с особенностями развития

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В России может появиться понятие «педагогическая тайна». Поправки помогут защитить особенных детей, так как педагогам запретят разглашать диагнозы и информацию о здоровье воспитанников.

Пока чиновники не спешат оценить инициативу, а вот в родительском комитете позитивно отнеслись к данной возможности. Предложение зафиксировано в материалах рабочей группы «Здоровый ребенок».

Педагогическая тайна может стать аналогом врачебной. Учитель должен знать об особенностях развития ребенка, чтобы иметь возможность лучше установить с ним контакт, пояснила «Известиям» руководитель группы «Здоровый ребенок», главный внештатный детский специалист по медицинской реабилитации Минздрава России Татьяна Батышева.

Сейчас родители опасаются доверять педагогам медицинские сведения, существует опасность, что педагог воспользуется ею некорректно.

— Пока идея не сформирована в качестве поправок к законодательству. Это все-таки сначала стоит обсудить в профессиональном сообществе, организовать дискуссию, выслушать все предложения коллег, — отметила Батышева.

ИСТОЧНИК KP.RU