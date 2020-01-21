2020-01-21T10:57:20+03:00
Политика

«Будем советоваться с людьми»: в Самаре готовят план выполнения Послания Президента

Дмитрий Азаров считает, что отсутствие у людей информации приводит к ошибкам и просчетам
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В Самарской области уже начинают реализовывать послание президента РФ.В Самарской области уже начинают реализовывать послание президента РФ.
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Самарские власти обсудили, как будут реализовывать Послание президента России в 2020 году. Для этого разработают четкий план, который обсудят с жителями региона. Губернатор Дмитрий Азаров особенно подчеркнул, что сегодня перед правительством стоит задача полной мобилизации работы, концентрации на воплощении в жизнь приоритетных для нашей страны, а значит, и всего общества, целей.

В 2019 году в Самарской области достойно реализовывали нацпроекты, успехи региона отметили на федеральном уровне. Сейчас эту работу нужно будет продолжить. В первую очередь губернатор поручил скорректировать и проревизировать решения о мерах соцподдержки в Самарской области, чтобы привести их в соответствие с федеральными. Так, по предварительным расчетам, повышенный маткапитал в Самарской области могут получить более 20 тыс. семей.

Особое внимание в Самарской области уделят выполнению поручения президента о том, чтобы обеспечить горячим питанием младшеклассников.

- Мы должны, не дожидаясь тех сроков, которые в поручении утверждены, провести ревизию школ на предмет их готовности обеспечить младшеклассников горячим питанием. В целом мы ситуацию прекрасно понимаем: перед началом учебного года каждый раз проводится обследование учреждений, поэтому считаю, первая информация должна быть не позднее 10 февраля, - отметил Дмитрий Азаров.

Губернатор поручил подготовить план выполнения инициатив послания в ближайшие сроки, но при этом обязательно посоветоваться с жителями.

- Некоторый разрыв, который иногда происходит на любом уровне во взаимопонимании власти и общества, случается из-за того, что у людей нет полной информации. Очень опасно, когда человек, заняв высокую должность, считает, что он автоматически становится самым умным, самым компетентным, и ему советы не нужны. Это совершенно точно приводит к ошибкам и просчетам, - подчеркнул он.

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«Будем советоваться с людьми»: в Самаре готовят план выполнения Послания Президента
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