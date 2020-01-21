2020-01-21T11:48:09+03:00
Общество

Стометровый бублик в дальнем космосе: в МАИ представили пилотируемый корабль будущего

Идея космического корабля в виде тороида часто встречалась в научно-фантастических фильмах
Ольга МАТЫС
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Возможно, в будущем российские космические корабли будут выглядеть, как в фильме Кубрика. Фото: кадр из фильма "Космическая одиссея 2001"Возможно, в будущем российские космические корабли будут выглядеть, как в фильме Кубрика. Фото: кадр из фильма "Космическая одиссея 2001"Фото: кадр из фильма
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Московский авиационный институт (МАИ) в ходе подготовки к научной конференции "Королёвские чтения" представил тезисы доклада, где для освоения человеком дальнего космоса специалисты предлагают построить пилотируемый корабль в виде стометрового тороида - фигуры, напоминающей бублик.

- Одним из ожидаемых направлений развития космонавтики является освоение человеком дальнего космоса. При этом важную роль играет проблема негативных последствий длительного воздействия невесомости на организм человека. Решением данной задачи может быть создание перспективного пилотируемого космического аппарата (ПКА) "ТОР", представляющего собой свободно вращающийся тор диаметром 100 м, - говорят ученые МАИ в тезисах доклада.

Как сообщает "Интерфакс", постоянное вращение такого корабля станет способом создать на нём искусственную гравитацию.

Стоит отметить, что идея создания тороидального космического корабля довольно часто встречается в научной фантастике - похожие корабли фигурируют в фильмах "Космическая одиссея 2001" Стэнли Кубрика, "Интерстеллар" Кристофера Нолана, а также "Чужой", "Прометей" и "Чужой: Завет" Ридли Скотта.

Ранее сайт kp.ru рассказывал о мнении главы компании SpaceX Илона Маска по поводу будущей американской лунной программы.

Космическая одиссея 2001 года .

ИСТОЧНИК KP.RU

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