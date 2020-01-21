Мадонна из-за болезни отменила восьмое выступление подряд

21 Янв. 2020 2020-01-21T12:27:30+03:00

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Американская певица Мадонна отменила концерт в Лиссабоне. Зрители начали получать уведомления об отмене выступления любимой артистки всего за сорок пять минут до начала запланированного мероприятия.

Позже певица сама призналась, что вынуждена была отменить концерт по состоянию здоровья. Исполнительница извинилась перед своими поклонниками и объяснила, что вынуждена прислушиваться к своему организму.

«Спасибо тебе, Лиссабон! Прости, пожалуйста, что я отменила намеченное на сегодня выступление. Но я должна прислушаться к своему телу, а оно требует отдыха», — цитирует сообщение Мадонны телеканал «360».

Напомним, что это уже восьмая подряд отмена концертов певицы в рамках ее мирового турне.

Причиной отмены называют недавно перенесенную болезнь артистки. Однако точный диагноз не разглашается, передает сайт телеканала «Звезда».

ИСТОЧНИК KP.RU