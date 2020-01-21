В Кёльне эвакуируют оперу, вокзал и телестанцию из-за бомбы времен Второй мировой

21 Янв. 2020 2020-01-21T13:59:32+03:00

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В центре немецкого Кёльна 21 января ведётся операция по обезвреживанию крупного снаряда времен Второй мировой войны. Из-за находки, сделанной ещё 20 января, властям города пришлось эвакуировать здание городского оперного театра, вокзал и местную телестанцию. Кроме того, покинуть свои дома пришлось жителям нескольких близлежащих домов.

Саперы приступят к обезвреживанию боевого снаряда в полдень по местному времени - то есть, в 14:00 по Москве. Кроме всех указанных мер безопасности, разминирование "ударит" по транспортной системе Кёльна, а возможно, и всей Германии. На время работ на реке Рейн будет остановлено судоходство, также будет перекрыт железнодорожный мост - это может нарушить расписание всех немецких поездов, как сообщает "Интерфакс".

Известно, что виновный в переполохе старый снаряд нашли во время ремонтных работ в центре города, его масса оценивается в 500 килограмм.

Ранее kp.ru сообщал о подобном случае в другом немецком городе - Дортмунд, где были обнаружены четыре авиабомбы. На время их разминирования железнодорожное сообщение с городом также было полностью остановлено.

ИСТОЧНИК KP.RU