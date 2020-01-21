2020-01-21T14:34:42+03:00
Экономика

В Госдуме уточнили, кто сможет досрочно выйти на пенсию

В 2019 году из-за изменения законодательства на пенсию вышли на 355 тысяч человек меньше
Елена АКИМОВА
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Претендовать на досрочную пенсию могут те, кто остался без работы за два года до выхода на пенсиюПретендовать на досрочную пенсию могут те, кто остался без работы за два года до выхода на пенсиюФото: Мария ЛЕНЦ
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В Госдуме рассказали, кто сможет рассчитывать на досрочную пенсию. Это коснется людей предпенсионного возраста, которые по каким-то причинам остались без работы.

По словам члена думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светланы Бессараб, претендовать на выплаты могут люди, кому до выхода на пенсию осталось 24 месяца.

- Все россияне получат пенсию, когда придет их время согласно действующему пенсионному законодательству. А те, кто не могут трудоустроиться и им до наступления пенсионного возраста осталось не более двух лет, то они смогут получать выплаты раньше, - комментирует ФАН парламентарий.

Ранее глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов рассказал, что в 2019 году из-за изменения пенсионного законодательства на заслуженный отдых вышли на 355 тысяч человек меньше.

В 2020 году выход на пенсию будет отложен примерно у 800 тысяч россиян. Разница связана с тем, что в 2019 и 2020 годах действует «скидка» для тех, кто находится в предпенсионном возрасте. Они могут выйти на заслуженный отдых на полгода раньше, чем предполагает действующее законодательство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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