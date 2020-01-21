В Госдуме уточнили, кто сможет досрочно выйти на пенсию

21 Янв. 2020 2020-01-21T14:34:42+03:00

Претендовать на досрочную пенсию могут те, кто остался без работы за два года до выхода на пенсию Фото: Мария ЛЕНЦ

В 2019 году из-за изменения законодательства на пенсию вышли на 355 тысяч человек меньше

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В Госдуме рассказали, кто сможет рассчитывать на досрочную пенсию. Это коснется людей предпенсионного возраста, которые по каким-то причинам остались без работы.

По словам члена думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светланы Бессараб, претендовать на выплаты могут люди, кому до выхода на пенсию осталось 24 месяца.

- Все россияне получат пенсию, когда придет их время согласно действующему пенсионному законодательству. А те, кто не могут трудоустроиться и им до наступления пенсионного возраста осталось не более двух лет, то они смогут получать выплаты раньше, - комментирует ФАН парламентарий.

Ранее глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов рассказал, что в 2019 году из-за изменения пенсионного законодательства на заслуженный отдых вышли на 355 тысяч человек меньше.

В 2020 году выход на пенсию будет отложен примерно у 800 тысяч россиян. Разница связана с тем, что в 2019 и 2020 годах действует «скидка» для тех, кто находится в предпенсионном возрасте. Они могут выйти на заслуженный отдых на полгода раньше, чем предполагает действующее законодательство.

ИСТОЧНИК KP.RU