2020-01-21T15:15:43+03:00
Политика

Володин назвал статьи иностранных СМИ о роспуске Госдумы домыслами

Председатель парламента обратил внимание, что в этих материалах западные журналисты не указывают источник информации
Юлия САЛЬНИКОВА
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Вячеслав Володин призвал коллег не обсуждать с журналистами неподтвержденную информациюВячеслав Володин призвал коллег не обсуждать с журналистами неподтвержденную информациюФото: Евгения ГУСЕВА
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Вячеслав Володин прокомментировал статьи западных журналистов о роспуске Госдумы. В материалах, где нет источника информации, журналисты пишут о том, что после правительства могут произойти кадровые перестановки в парламенте. Однако, в Госдуме такую информацию назвали домыслами. Как пишет РИА Новости, изначально на это внимание обратил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который призвал коллег «не идти на поводу" у западных СМИ, которые публикуют недостоверную информацию.

Подобные статьи председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал такие статьи «вбросами».

- Наши средства массовой информации подхватили. При этом источников никто не указывает. Мы вчера в ходе общения с журналистами еще раз об этом сказали, считаем недопустимым вмешательство в дела суверенных государств. Мы не вмешиваемся в их дела, и к нам пускай не вмешиваются, - сказал Володин.

Напомним, после послания Федеральному собранию президент Владимир Путин объявил о роспуске правительства. Сайт kp.ru писал о том, что список кандидатов объявят до 24 января.

ИСТОЧНИК KP.RU

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