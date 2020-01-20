2020-01-20T18:03:57+03:00
Политика

Новый состав правительства России 2020: список кандидатов будет объявлен до 24 января

Совсем скоро мы узнаем фамилии министров, из которых сформируют новый состав правительства России в 2020 году
Роман ГОЛОВАНОВ
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Премьер в течение недели после назначения передает президенту список кандидатов своих замов и министровПремьер в течение недели после назначения передает президенту список кандидатов своих замов и министровФото: REUTERS
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До конца этой недели премьер Михаил Мишустин должен передать президенту список новых министров. Как же по закону проходит назначение правительства?

1. Утверждение председателя правительства:

Его кандидатуру президент выносит на рассмотрение Госдумы. Если депутаты трижды отклонили представленных главой государства участников — президент назначает премьера, распускает парламент и объявляет новые выборы.

2. Выбор министров:

Премьер в течение недели после назначения передает президенту список кандидатов своих замов и министров. Из которых сформируют новый состав правительства России в 2020 году.

Конституция не устанавливает срок полномочий правительства. Но оно переназначается после президентских выборов.

В отставку правительство отправляет глава государства. Или кабмин сам просит снять с него полномочия. Обещание принимает или отклоняет президент.

Премьера освобождают от должности, если он написал заявление по собственному желанию или не может исполнять дальше свою работу. Отставка премьера автоматически приводит к отставке всего правительства. Но работать министры продолжают до того момента, пока не утвердят новых кандидатов на их должности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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