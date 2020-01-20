Новый состав правительства России 2020: список кандидатов будет объявлен до 24 января
До конца этой недели премьер Михаил Мишустин должен передать президенту список новых министров. Как же по закону проходит назначение правительства?
1. Утверждение председателя правительства:
Его кандидатуру президент выносит на рассмотрение Госдумы. Если депутаты трижды отклонили представленных главой государства участников — президент назначает премьера, распускает парламент и объявляет новые выборы.
2. Выбор министров:
Премьер в течение недели после назначения передает президенту список кандидатов своих замов и министров. Из которых сформируют новый состав правительства России в 2020 году.
Конституция не устанавливает срок полномочий правительства. Но оно переназначается после президентских выборов.
В отставку правительство отправляет глава государства. Или кабмин сам просит снять с него полномочия. Обещание принимает или отклоняет президент.
Премьера освобождают от должности, если он написал заявление по собственному желанию или не может исполнять дальше свою работу. Отставка премьера автоматически приводит к отставке всего правительства. Но работать министры продолжают до того момента, пока не утвердят новых кандидатов на их должности.
ИСТОЧНИК KP.RU