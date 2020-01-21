Кардиолог подсказал, как можно бороться с образованием тромбов

21 Янв. 2020 2020-01-21T17:02:17+03:00

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Кардиолог рассказал, в чем опасность образования тромбов и как можно выяснить есть ли у человека данная проблема. Часто нарушения свертываемости крови бывают врожденные, в таком случае диагностировать болезнь совсем непросто.

Диагностировать проблему обычным анализом крови не получится. Чтобы узнать есть ли риск внезапной смерти от тромба необходимо провести развернутый генетический анализ.

Часто женщины усугубляют проблему гормональными контрацептивами, они усиливают свертываемость крови.

- Профилактикой станет потребление достаточного количества воды. В идеале нужно выпивать два литра жидкости в течение дня. Если есть варикозное расширение вен, то нужно носить компрессионный трикотаж, а во время длительных авиаперелетов вставать и ходить по салону, делать зарядку, - объясняет ФАН заведующий операционным отделением Центра сердечно-сосудистой хирургии Главного военного клинического госпиталя им. академика Н. Н. Брденко Алексей Федоров.

Но все эти советы будут полезны для людей, у кого нет генетической предрасположенности, добавил врач.

Ранее в пензенском театре «Провинция» сообщили, что в ночь на 17 января умерла Марина Рузавина. Девушка была солисткой и хореографом , и по признанию друзей, всегда была активной и не жаловалась на здоровье. Поэтому новость о ее смерти стала настоящим шоком для близких и друзей. Тем более, что за день до смерти она отпраздновала свой 26-й день рождения. Причиной смерти девушки стал оторвавшийся тромб.

ИСТОЧНИК KP.RU