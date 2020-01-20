2020-01-20T19:19:13+03:00
Общество

Умерла актриса Марина Рузавина - в 26 лет от оторвавшегося тромба

В Пензе умерла Марина Рузавина, солистка и хореограф театра «Провинция»
Юлия САЛЬНИКОВА
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Накануне смерти актриса отпраздновала день рожденияНакануне смерти актриса отпраздновала день рожденияФото: Instagram.com
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В пензенском театре «Провинция» сообщили, что в ночь на 17 января умерла Марина Рузавина. Девушка была солисткой и хореографом , и по признанию друзей, всегда была активной и не жаловалась на здоровье. Поэтому новость о ее смерти стала настоящим шоком для близких и друзей. Тем более, что за день до смерти она отпраздновала свой 26-й день рождения.

- Нет слов передать шок. Скорбим всем многочисленным коллективом, детей трудно успокоить! Красивая, умная, талантливая, бесконечно добрая и позитивная!- написал о девушке инстаграме художественный руководитель Пензенского драматического театра Сергей Казаков.

marinaruzavinamarinaruzavina
Хореограф умерла в 16 лет от оторвавшегося тромба
177 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Как сообщают местные СМИ со ссылкой на близких хореографа, причиной смерти Марины Рузавиной стал оторвавшийся тромб. Прощание с актрисой состоялось 18 января, поклонники и ученики хореографа продолжают писать слова соболезнования на ее страницах в соцсетях.

marinaruzavinamarinaruzavina
В Пензе умерла 26-летняя актриса
166 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

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Умерла актриса Марина Рузавина - в 26 лет от оторвавшегося тромба
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