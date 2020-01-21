2020-01-21T22:49:49+03:00
Политика

В Госдуме читают, что новому главе Минздрава поможет имеющийся у него опыт рядового врача

Президент утвердил на пост министра здравоохранения Михаила Мурашко
Юлия САЛЬНИКОВА
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Министр здравоохранения Михаил Мурашко Николай Галкин/ТАССМинистр здравоохранения Михаил Мурашко Николай Галкин/ТАССФото: Николай Галкин
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Михаил Мурашко сменит Веронику Скворцову на посту министра здравоохранения России. Соответствующий указ 21 января подписал президент Владимир Путин. В Госдуме считают, что новый глава ведомства обладает теми качествами, которые позволят ему эффективно и быстро решать задачи, поставленные главой государства.

- Знаю Михаила Альбертовича как человека, прошедшего путь от практикующего врача до руководителя федерального ведомства. За его плечами как практический опыт работы, так и управленческая деятельность регионального и федерального уровней,- сказал РИА Новости член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич.

Она добавил, что внимание в сфере здравоохранения со стороны президента – «беспрецедентное». Причем это касается не только финансовых вливаний в отрасль, но и задач, стоящих перед ведомством.

Сайт kp.ru писал, что Михаил Мурашко был врачом-гинекологом, возглавлял министерство здравоохранения в Республике Коми, а также редакцию медицинских журналов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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