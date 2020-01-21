Биография Михаила Мурашко: что известно о новом министре здравоохранения России

Михаилу Мурашко недавно исполнилось 53 года. Новый министр здравоохранения России родился 9 января 1967 года в Свердловске. Окончил школу с углубленным изучением физики, математики и химии.

В 1986 - 1988 гг. прошел срочную службу в армии.

В 1992 году окончил Уральский государственный ордена Трудового Красного знамени медицинский институт. Специальность - «лечебное дело», затем интернатура по специальности «акушерство и гинекология».

С 1992 по 1996 гг. работал на разных должностях в республиканской больнице Коми в Сыктывкаре. В том числе - врачом-гинекологом.

Есть в биографии нового главы Минздрава России и должность экс-министра здравоохранения. В 2006 - 2011 годах Михаил Мурашко был министром здравоохранения Республики Коми.

В 2012 году Мурашко стал заместителем главы Росздравнадзора. А в марте 2013 года возглавил это ведомство. Откуда и перешел сейчас на должность министра здравоохранения РФ.

Новый глава Минздрава - дважды доктор наук. Он защитил докторские по двум специальностям: «Организация здравоохранения и общественное здоровье» и «Акушерство и гинекология».

Также Михаил Мурашко участвует в выпуске медицинских журналов. Он значится главредом изданий «Вестник Росздравнадзора» и «Здоровье человека на Севере», а также членом редакционного совета журнала «Детская медицина Северо-Запада».

В 2018 году награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Женат. Задекларированный доход Мурашко за 2018 год составил 4 млн 265 тысяч рублей; доход его супруги - 931 тысяча рублей.