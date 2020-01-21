2020-01-21T21:28:48+03:00
Политика

Биография Михаила Мурашко: что известно о новом министре здравоохранения России

Новым министром здравоохранения России стал врач акушер-гинеколог, экс-министр здравоохранения Республики Коми, главред медицинских журналов. Рассказываем о биографии Михаила Мурашко
Анна НИКОЛАЕВА
Поделиться:
Новый глава Минздрава - дважды доктор наук. Фото: Николай Галкин/ТАССНовый глава Минздрава - дважды доктор наук. Фото: Николай Галкин/ТАСС
Изменить размер текста:

Михаилу Мурашко недавно исполнилось 53 года. Новый министр здравоохранения России родился 9 января 1967 года в Свердловске. Окончил школу с углубленным изучением физики, математики и химии.

В 1986 - 1988 гг. прошел срочную службу в армии.

В 1992 году окончил Уральский государственный ордена Трудового Красного знамени медицинский институт. Специальность - «лечебное дело», затем интернатура по специальности «акушерство и гинекология».

С 1992 по 1996 гг. работал на разных должностях в республиканской больнице Коми в Сыктывкаре. В том числе - врачом-гинекологом.

Есть в биографии нового главы Минздрава России и должность экс-министра здравоохранения. В 2006 - 2011 годах Михаил Мурашко был министром здравоохранения Республики Коми.

В 2012 году Мурашко стал заместителем главы Росздравнадзора. А в марте 2013 года возглавил это ведомство. Откуда и перешел сейчас на должность министра здравоохранения РФ.

Новый глава Минздрава - дважды доктор наук. Он защитил докторские по двум специальностям: «Организация здравоохранения и общественное здоровье» и «Акушерство и гинекология».

Также Михаил Мурашко участвует в выпуске медицинских журналов. Он значится главредом изданий «Вестник Росздравнадзора» и «Здоровье человека на Севере», а также членом редакционного совета журнала «Детская медицина Северо-Запада».

В 2018 году награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Женат. Задекларированный доход Мурашко за 2018 год составил 4 млн 265 тысяч рублей; доход его супруги - 931 тысяча рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Смена правительства»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Биография Антона Силуанова: что известно о новом-старом министре финансов
Назначен новый состав кабинета министров. Министра финансов Антона Силуанова разжаловали с должности первого вице-премьера. Но оставили во главе Минфина. Рассказываем о его биографии: чем политик запомнился на своем посту
Новости 24
В Госдуме объяснили переизбрание Лаврова миистром иностранных дел
Собянин поздравил своего бывшего зама с назначением вице-премьером России
Путин назвал благосостояние граждан главной задачей нового состава правительства
Список новых вице-премьеров: Их стало на одного меньше
Первым заместителем премьер-министра станет Андрей Белоусов
Захарова назвала самоубийством статью польского премьера о Второй мировой войне
Владелец отеля на Крите, где аниматор ранил ребенка из России, заплатит семье 500 тысяч евро
Эминем побил мировой рекорд по скорости читки, который сам же установил
В Пекине скупают маски из-за китайского коронавирса
В Испании объявили чрезвычайную климатическую ситуацию
Лавров предупредил об опасной "затеваемой НАТО игре" в космосе
В США назвали награду, назначенную Ираном за «голову Трампа», нелепой
В России собираются создать вакцину от китайского коронавируса
Три украинские компании потребовали установить пошлину на импорт российского топлива
Из-за ухудшения погоды коммунальные службы Москвы перешли на усиленный режим работы
Кардиолог подсказал, как можно бороться с образованием тромбов
Ирландец Макгрегор назвал феноминальным президента США
Зеленский пообещал украинцам уволить Кличко
Профильный комитет рекомендовал Госдуме принять законопроект о поправках в Конституцию в первом чтении
Онищенко заявил, что новый коронавирус в КНР может быть намеренной мутацией
Названы самые популярные сферы деятельности среди молодых российских предпринимателей