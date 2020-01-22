22 Янв. 2020 2020-01-22T03:15:01+03:00

В Минобороне рассказали, сколько времени нужно для зашиты Москвы от ракетного удара Фото: Александр ГЛУЗ

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В Минобороне рассказали, сколько времени уйдет на защиту Москвы в случае, если столице будет угрожать ракетный удар. По словам, командира соединения ПРО, генерал-майора Сергея Грабчука, речь идет о нескольких десятках минут.

- Если цели атакуют Москву, то система предупреждения о ракетном нападении формирует целеуказания для системы ПРО, которая начинает свой боевой цикл. Длительность боевой работы системы ПРО составляет до нескольких десятков минут, - сказал Грабчук в интервью для газеты "Красная звезда".

Он уточнил, что обнаружение целей производится на несколько тысяч километров. При этом, как заявил генерал-майор, происходит непрерывное решение задач.

- Решается задача выделения боевых блоков из множества ложных целей, уточнение их траекторий, в расчетное время производится пуск и наведение противоракет в точки встречи, где и происходит уничтожение боевых блоков, - уточнил командир соединения ПРО.

Он также объяснил, что противоракетный бой скоротечен и может продолжаться меньше минуты.

ИСТОЧНИК KP.RU