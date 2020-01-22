США планируют ограничить выдачу виз для граждан Белоруссии и Киргизии
В США планирует внести шесть стран, в список государств, для граждан которых ограничат въезд на территорию Штатов. Сообщается, что в него входят Белоруссия и Киргизия.
Как сообщает газета Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники, помимо двух вышеперечисленных стран, въезд также ограничат для граждан Мьянмы, Нигерии, Судана и Танзании. Однако, как заверили собеседники издания, этот список пока не утвержден.
Также отмечается, что президент США Дональд Трамп в интервью для изданию ранее подтвердил планы расширить перечень стран, для жителей которых въезд в Штаты ограничат. При этом американский лидер не уточнил, о каких именно странах идет речь.
Напомним, что Трамп подписал иммиграционный указ спустя неделю после вступления в должность президента США. Согласно документу, для беженцев из некоторых мусульманских стран предусматривался 120-дневный запрет на въезд в страну. Однако после судебных споров его смягчили. Сейчас визовые требования ужесточены для граждан Ирана, Ливии, Сомали, Сирии, Йемена, Венесуэлы, КНДР.
ИСТОЧНИК KP.RU