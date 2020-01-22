2020-01-22T04:39:49+03:00
В мире

США планируют ограничить выдачу виз для граждан Белоруссии и Киргизии

Попасть в Штаты станет труднее для граждан еще пяти стран
Мария ИГНАТЬЕВА
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США планируют ограничить выдачу виз для граждан Белоруссии и КиргизииСША планируют ограничить выдачу виз для граждан Белоруссии и КиргизииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В США планирует внести шесть стран, в список государств, для граждан которых ограничат въезд на территорию Штатов. Сообщается, что в него входят Белоруссия и Киргизия.

Как сообщает газета Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники, помимо двух вышеперечисленных стран, въезд также ограничат для граждан Мьянмы, Нигерии, Судана и Танзании. Однако, как заверили собеседники издания, этот список пока не утвержден.

Также отмечается, что президент США Дональд Трамп в интервью для изданию ранее подтвердил планы расширить перечень стран, для жителей которых въезд в Штаты ограничат. При этом американский лидер не уточнил, о каких именно странах идет речь.

Напомним, что Трамп подписал иммиграционный указ спустя неделю после вступления в должность президента США. Согласно документу, для беженцев из некоторых мусульманских стран предусматривался 120-дневный запрет на въезд в страну. Однако после судебных споров его смягчили. Сейчас визовые требования ужесточены для граждан Ирана, Ливии, Сомали, Сирии, Йемена, Венесуэлы, КНДР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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