2020-01-22T07:40:57+03:00
Политика

Назван самый популярный у россиян иностранный политик

Наши соотечественники считают его пророссийским и часто воспринимают как образец для подражания
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Александр Лукашенко - президент БелоруссииАлександр Лукашенко - президент БелоруссииФото: REUTERS
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Самым популярным у россиян иностранным политиком остается президент Белоруссии Александр Лукашенко. Такие данные привел генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров.

"Раньше с ним [первый президент Казахстана] Нурсултан Назарбаев, можно сказать, соперничал, но сейчас Назарбаев несколько в тень отошел. На нашем горизонте по-прежнему остается Лукашенко", - сказал специалист.

По его словам, позитивное отношение вызвано тем, что белорусский лидер воспринимается нашими соотечественниками как пророссийский, и люди это ценят. Во-вторых, его считают "настоящим рачительным хозяином", выстроившим стабильную экономику и жесткий порядок в своей стране.

"Многие в России воспринимают его как образец для подражания и считают, что в Белоруссии всё более жестко контролируется, чем в России", - заявил Федоров в интервью газете "Известия".

Также есть мнение, что Лукашенко - это "последний диктатор Европы, странный смешной чудак из прошлого века". Правда, такая точка зрения больше маргинальная и распространена, в основном, среди молодого поколения, представители которого плохо разбираются в политике.

Сайт kp.ru писал, что в последнее время некоторые политологи критикуют президента Белоруссии за недипломатичное поведение в отношениях с Россией. Речь идет о ряде резких заявлений в сторону Москвы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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