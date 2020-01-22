2020-01-22T08:08:48+03:00
Общество

В России появится более 600 новых площадок для санитарной авиации

На эти цели нужно около 3 миллиардов рублей
Елена АКИМОВА
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Забирать пострадавших с мест ДТП будут на вертолетах. ФОТО: Минздрав Тверской областиЗабирать пострадавших с мест ДТП будут на вертолетах. ФОТО: Минздрав Тверской области
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В России будут развивать сеть вертолетных площадок, чтобы использовать воздушную технику в случае экстренных ситуаций. Например, забирать тяжелых пострадавших с места аварий и доставлять их в больницы.

Сейчас этот вопрос прорабатывается по поручению кабмина, решением заняты профильные министерства. В Минтрансе отметили, что развитие санитарной авиации — один из факторов, который позволит значительно снизить смертность на дорогах к 2024 году.

По подсчетам специалистов, потребуется создать не менее 670 новых посадочных площадок, на эти цели уйдет около 3 млрд рублей. Стоимость каждой оценивается от 16 до 50 миллионов рублей, в зависимости от оснащения.

Наибольшее количество вертолетных площадок требуется 14 субъектам, включая Дагестан (51 площадка), Краснодарский край (43), Нижегородскую (34), Брянскую (22), Московскую области (21) и Республику Крым (21).

Сейчас вертолеты санавиации задействованы по линии Минздрава. В 2018-м было выполнено около 6,7 тыс. полетов, перевезено 9,2 тыс. человек (включая 1,8 тыс. детей). Существует проблема нехватки не только площадок, но и машин, пишет газета "Известия".

ИСТОЧНИК KP.RU

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