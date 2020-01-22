Китай принял меры для предотвращения распространения нового вируса в России

22 Янв. 2020 2020-01-22T11:45:13+03:00

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После внезапной вспышки пневмонии, которая была вызвана новым типом коронавируса, в Китае предприняли необходимые меры, чтобы не допустить распространение заболевания по всему миру. Власти немедленно оповестили о сложившейся в стране ситуации своего ближайшего соседа — Россию, а также Всемирную организацию здравоохранения и другие страны.

«Мы в кратчайшие сроки уведомили об этом Всемирную организацию здравоохранения, а также Россию и другие государства, предоставив информацию о распространении вируса», - цитирует замглаву Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Ли Биня сайт телеканала «Звезда».

Во время брифинга чиновник заявил, что Китай прилагает все возможные усилия, чтобы заболевание не распространилось. В связи с этим власти постоянно поддерживают связь с представителями соседних государств, передает сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU