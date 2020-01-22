Дворкович назван самые востребованные российские разработки

22 Янв. 2020 2020-01-22T12:13:48+03:00

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Аркадий Дворкович назвал самые востребованные в мире российские разработки. Председатель фонда «Сколково», глава Международной шахматной федерации (ФИДЕ) отметил сразу несколько отраслей, где изыскания российских ученых особенно актуальны.

Успешно развивается сфера финтеха, искусственного интеллекта и кибербезопасности.

- Эти компании наиболее успешно выходят на зарубежные рынки, — цитирует NEWS.ru слова Аркадия Дворковича.

Перспективными также считаются разработки в сфере фармацевтики, сельского хозяйства и умных городов.

Ранее в технопарке «Сколково» состоялось открытие международного форума-выставки «Чистая страна». Изюминкой форума стал модный показ, вся представленная одежда была выполнена из текстиля, произведенного из переработанного материала.

Помимо этого, модели продемонстрировали наряды из использованных полиэтиленовых пакетов - это стало очередным призывом к существующей мусорной проблеме.

ИСТОЧНИК KP.RU