2020-01-22T12:42:20+03:00
Политика

В Госдуме оценили необходимость совершенствования системы ПРО

Это требование времени
Елена АКИМОВА
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В Госдуме оценили модернизацию системы ПРОВ Госдуме оценили модернизацию системы ПРОФото: REUTERS
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В Госдуме оценили слова командира соединения ПРО, генерала-майора Сергея Грабчука о московской системе противоракетной обороне. Сейчас ведутся работы по ее модернизации, но без снятия с боевого дежурства. После завершения обновления система ПРО будет актуальна еще десятки лет.

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Юрий Швыткин отметил, что это требование времени, особенно с учетом вызовов, которые исходят от блока Североатлантического альянса. А последнее время все чаще фиксируется усиление НАТО вдоль российских границ.

- Нужно понимать, что защищена не только Москва, но и вся страна. Система постоянно совершенствуется и становится актуальной. Система защиты Москвы может отследить угрозу за тысячи километров и среагировать на пуск ракеты, в том числе и ядерной, - комментирует ФАН Швыткин.

Ранее в Минобороне рассказали, сколько времени уйдет на защиту Москвы в случае, если столице будет угрожать ракетный удар. Речь идет о нескольких десятках минут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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