2020-01-22T13:49:08+03:00
Политика

Бориса Джонсона пригласили на День Победы в Москву

Британия рассматривает приглашение и уровень участия в мероприятиях
Ася КУЗНЕЦОВА
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Борис Джонсон получил приглашение в Москву на празднование 75-летия ПобедыБорис Джонсон получил приглашение в Москву на празднование 75-летия ПобедыФото: REUTERS
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получил приглашение в Москву на празднование 75-летия Победы, сообщает представитель посольства Британии в Москве.

- На данный момент мы рассматриваем приглашение и уровень нашего участия в данных мероприятиях, - передаёт РИА Новости слова дипломата.

Ранее постетить памятные мероприятия в Москве, посвященные 75-летию окончания Великой Отечественной войны планировали президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Азербайджана Ильхам Алиев, глава палестины Махмуд Аббас, президент Сербии Александр Вучич и лидеры нескольких других государств.

Ранее сайт kp.ru писал о вручении Путиным медалей "75 лет Победы в Великой Отечественной войне" в День прорыва блокады и об учреждении выплаты к 75-й годовщине Победы для ветеранов Великой Отечественной войны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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