Бориса Джонсона пригласили на День Победы в Москву
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получил приглашение в Москву на празднование 75-летия Победы, сообщает представитель посольства Британии в Москве.
- На данный момент мы рассматриваем приглашение и уровень нашего участия в данных мероприятиях, - передаёт РИА Новости слова дипломата.
Ранее постетить памятные мероприятия в Москве, посвященные 75-летию окончания Великой Отечественной войны планировали президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Азербайджана Ильхам Алиев, глава палестины Махмуд Аббас, президент Сербии Александр Вучич и лидеры нескольких других государств.
Ранее сайт kp.ru писал о вручении Путиным медалей "75 лет Победы в Великой Отечественной войне" в День прорыва блокады и об учреждении выплаты к 75-й годовщине Победы для ветеранов Великой Отечественной войны.
ИСТОЧНИК KP.RU